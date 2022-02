Choc a Roma, uomo sdraiato su un panchina in ipotermia: «Aveva gli occhi sbarrati e la bocca aperta»

Una scena terribile quella che si è presentata ieri di fronte agli agenti della Polizia di Roma Capitale impegnati in un servizio di normali controlli nella zona di Colle Oppio, nel centro della Capitale. A un certo punto l’attenzione dei caschi bianchi è stata catturata dalla presenza di un uomo sdraiato su una panchina, immobile. Immediatamente è scattato l’allarme.

Roma, clochard in ipotermia su una panchina a Colle Oppio

L’uomo purtroppo non dava alcun segno di vita. L’uomo, sulla sessantina, era riverso su una panchina, immobile, con gli occhi sbarrati e la bocca aperta. Gli agenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e in attesa del loro arrivo hanno cercato in tutti i modi di strapparlo alla morte certa parlandogli, scuotendolo, proprio nella fase in cui l’ipotermia aveva preso piede e il battito cardiaco era flebile.

L’intervento si è rivelato provvidenziale. Grazie alla prontezza degli agenti e al successivo intervento del personale sanitario é stato possibile salvare la vita del cittadino. Si tratta di un uomo di nazionalità bengalese, che è stato poi trasportato all’ospedale San Giovanni per le cure del caso. Dopodiché i poliziotti hanno immediatamente contattato anche un’associazione di volontariato, per verificare le future condizioni di salute e le necessità di assistenza dell’uomo.

