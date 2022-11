Ciak si gira a Roma, Piazza Sempione diventa set per Ozpetek: quando esce il film

Piazza Sempione a Roma torna a essere set cinematografico. Per due giorni l’area è stata interessata dalle riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek: “Nuovo Olimpo”. Si tratta di un film girato interamente a Roma che approderà sugli schermi Netflix nel 2023. Il noto regista di vari film di successo ha scelto la Capitale come set per la realizzazione della sua nuova pellicola, prodotta da Tilde Corsi e Gianni Romoli. A fare parte del cast: Damiano Gavino, Andrea Di Luigi, Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo e Greta Scarano.

Piazza Sempione è già stata set cinematografico

Già a settembre scorso piazza Sempione era stata set cinematografico per la realizzazione del film “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno con Marco Giallini. In quell’occasione era stato proprio il presidente del III Municipio Paolo Marchionne, a rendere nota la notizia, pubblicando anche alcuni scatti delle riprese in corso sul suo profilo Instagram.