Ciampino, auto incastrata sui binari travolta da un treno: conducente viva per miracolo

Poteva essere una tragedia. Quella che si è verificata ieri, venerdì 23 febbraio, poco prima delle 20 alla stazione di Pantanella, sulla linea Albano-Roma ha rischiato di diventare un dramma.

Un’auto in transito sui binari è rimasta incastrata e la conducente non riusciva a proseguire la marcia, intanto però, era in arrivo un treno che ha travolto la vettura. È stato solo grazie alla prontezza della giovane alla guida, una ragazza di Marino, che è uscita dalla sua Ypsilon per mettersi in salvo che tutto è finito nel migliore dei modi.

L’auto è stata trascinata per un centinaio di metri dal treno

Nonostante l’auto sia stata trascinata per oltre 100 metri la conducente si era allontanata non riportando conseguenza alcuna da quell’impatto, a parte un grande spavento. In breve sul posto sono accorsi gli agenti della Locale di Ciampino, i Vigili del fuoco, dipendenti della Rete ferroviaria italiana e sanitari del 118 per soccorrere eventuali feriti.

Fermato il traffico ferroviario sulla linea e chiuse le strade in prossimità dell’incidente

Il traffico ferroviario sulla linea è stato bloccato per l’intera serata, ma anche il transito tra via Romana e via dei Laghi è stato sospeso, per consentire le operazioni di soccorso. Le operazioni di rimozione della vettura e del convoglio sono andate estremamente impegnative per gli operatori di soccorso intervenuti, sono infatti andate avanti per oltre tre ore.

Paura tra i passeggeri del convoglio

Tanta la paura tra quanti si trovavano nel treno, pare ci fossero 15 viaggiatori rimasti sotto choc a causa dell’urto, ma per fortuna senza conseguenze fisiche, se non qualche piccola contusione. Dagli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine sembra che la Lancia Ypsilon sia rimasta bloccata a causa di una manovra errata, ma su questo punto sono in corso indagini per verificare quanto sia realmente successo.