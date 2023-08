Cinecittà World cala il tris di eventi: notte sotto le stelle a Roma World (gratis), Cristiano Malgioglio in concerto e il Summer Party di Ferragosto

Triplo appuntamento da non perdere nei parchi a tema Cinecittà World e Roma World. Si parte già il 10 agosto con l’evento dedicato alla notte di San Lorenzo; poi, a seguire, il grande concerto dell’eclettico Cristiano Cristiano Malgioglio (venerdì 11 agosto) e il programma ad hoc stilato per il giorno di Ferragosto.

Per queste giornate di agosto dunque l’intrattenimento per i visitatori non mancherà così come la possibilità di usufruire dell’ampia offerta in termini di attrazioni dei due parchi a tema che quest’anno, lo ricordiamo, si è arricchita anche degli scivoli Vortex e Boomerang (a Cinecittà World, ndr). Ecco allora il programma completo.

Notte di San Lorenzo, pioggia di Stelle Cadenti a Roma World

Partiamo dalla notte di San Lorenzo. Giovedì 10 agosto tutti a testa in su nel suggestivo scenario dell’Antica Roma. Roma World per celebrare la notte di San Lorenzo si attrezza di telescopi e cannocchiali per lasciare i propri ospiti liberi di ammirare da vicino lo sciame meteorico delle Perseidi.

“Per la notte dei desideri offriamo l’ingresso gratuito al Parco a partire dalle 18 (scaricando qui l’accredito dal sito) in una delle location più affascinanti per ammirare la pioggia di stelle cadenti”, dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa. “Chi è alla ricerca di un posto sicuro per passare l’intera notte ad ammirare il cielo stellato può farlo a Roma World dove è possibile dormire in tenda come un legionario”.

Il programma

Tutti coloro a caccia di stelle cadenti, non solo potranno esprimere i loro desideri, ma i più curiosi potranno scoprirne di più sul fenomeno grazie alla presenza dell’astronomo Luca Consolini, nel Parco per spiegare lo spettacolo nel cielo delle “piccole meteore, ovvero corpi rocciosi che si sciolgono una volta che stanno a contatto con l’atmosfera della Terra” – spiega – e offrire qualche suggerimento utile per ottimizzarne la vista.

Il Parco a tema dell’Antica Roma è il luogo ideale per trascorrere una notte dei desideri in piena regola: la cena sotto le stelle, accompagnata dallo spettacolo del fuoco, sarà il preludio per una serata estiva sotto una pioggia di scie luminose. Roma World, il nuovo experience park che si inserisce nel crescente trend del turismo esperienziale ed ecosostenibile della Capitale, è uno scrigno di biodiversità di sei ettari, situato all’interno della riserva Decima Malafede.

Qui, lontano dalle luci della città che non permettono di ammirare al meglio lo spettacolo delle stelle, sarà invece possibile godersi tutta la magia della notte dei desideri in un contesto unico, immersi nella natura, percorrendo un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni. Gli spettacoli dei gladiatori, la Taberna, le bancarelle dell’antico mercato e gli animali della fattoria daranno un sapore irripetibile alla notte più speciale dell’anno. Sarà possibile visitare in anteprima il set di Ben Hur: l’Arena dove è stato ricostruito il Circo Massimo per la nuova serie TV “Those About to Die” diretta da Roland Emmerich e con protagonista Anthony Hopkins.

Ferragosto a Cinecittà World: un tuffo nel divertimento ad Aqua World e nella Storia a Roma World

Passiamo adesso al programma per il 15 agosto. Cinecittà World festeggia Ferragosto con il Summer Party più hot di sempre con 12 ore di divertimento no-stop. A Ferragosto, al Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, dalle 11 alle 23, sarà una giornata di grande festa per adulti e bambini.

Il programma

La Cinepiscina di Aqua World verrà invasa da palloni, sfere giganti e gonfiabili di ogni forma e colore per un tuffo nel divertimento da Vortex e Boomerang, i due nuovi scivoli acquatici per avvincenti discese ad alta velocità da vivere rigorosamente in compagnia. L’animazione intratterrà gli ospiti di tutte le età durante l’intera giornata, ma il culmine della festa sarà il dj set che farà ballare tutti i presenti in piscina. Per chi dovesse preferire un’atmosfera più rilassata c’è il Fiume Lento Paradiso dove lasciarsi trasportare dolcemente dalla corrente su morbidi gommoni.

Immancabili i deliziosi pranzi di Ferragosto e le 40 attrazioni del Parco, tra cui quelle acquatiche per trovare refrigerio dalla calura. Ci si rinfresca sulle barche di Aktium che precipitano a 70 Km/h nella grande piscina, su Pompieri, sfidandosi a colpi di cannonate d’acqua, e su AquaRodeo, l’autoscontro acquatico del Parco. Ma, per contrastare le alte temperature del periodo, si ricerca un po’ di fresco passeggiando tra i giochi d’acqua colorati delle fontane danzanti e nel Regno del Ghiaccio, l’area tematica dove si gioca con la neve tutto l’anno.

Sarà insomma un Ferragosto all’insegna dell’allegria dove gli ospiti potranno tuffarsi, giocare e scatenarsi in un ambiente unico, circondati da scenari cinematografici sulle 7 aree a tema del Parco.

Roma World

Ma non finisce qui. A Roma World il Pranzo di Ferragosto è in Taberna. Qui si mangia come un Antico Romano e si celebrano le origini della festività del 15 agosto. Il termine latino Feriae Augusti indicava il periodo di riposo e festeggiamenti delle fatiche appena concluse dei raccolti. La festa, proclamata dell’imperatore Augusto nel 18 a.C., durava l’intero mese di agosto. Tra gli spettacoli dei gladiatori, lo Show dei Rapaci, il tiro con l’Arco, gli animali della Fattoria, passeggiando tra le bancarelle dell’Antico Mercato, gli ospiti potranno assaporare una giornata da Antichi Romani che si conclude con lo spettacolo serale del fuoco e la possibilità di pernottare sotto le stelle, in tenda, come dei veri legionari. Sarà possibile, inoltre, visitare in anteprima il set di Ben Hur: l’Arena dove è stato ricostruito il Circo Massimo per la nuova serie TV “Those About to Die” diretta da Roland Emmerich e con protagonista Anthony Hopkins.