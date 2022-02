Cinecittà World, nuove assunzioni per la stagione 2022: requisiti e come candidarsi

Sta per iniziare una nuova entusiasmante stagione al parco divertimenti del cinema e della tv “Cinecittà World”, a Roma. Ma prima di riaprire i cancelli alle migliaia di visitatori che ogni anno vengono a provare le attrazioni, il parco ha aperto le selezioni per assumere nuovo personale. Sono disponibili 180 posti per altrettante figure professionali che andranno a svolgere diverse mansioni.

Le figure professionali richieste

Tra le 180 figure professionali in particolare Cinecittà World ricerca:

30 addetti alle attrazioni;

50 addetti alla ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, barman, cassieri, camerieri);

15 addetti ai negozi;

10 addetti alle pulizie;

10 steward;

10 assistenti bagnanti;

5 addetti alla biglietteria;

5 guide botaniche;

5 tutor per percorsi didattici;

5 addetti al telemarketing/customer care;

5 manutentori;

5 tecnici audio, video e luci;

25 cast artistico (attori, cantanti, ballerini, animatori).

Cinecittà World cerca personale: come candidarsi

E’ possibile presentare la propria candidatura andando sul sito ufficiale del parco divertimenti www.cinecittaworld.it alla sezione “Lavora con noi” oppure cliccando su questo link. Le candidature potranno essere inviate entro il 6 marzo. Mentre i colloqui conoscitivi si svolgeranno nel fine settimane del 19 e del 20 marzo. Per tale occasione i candidati, oltre a sostenere le selezioni, potranno trascorrere la giornata all’interno del parco.