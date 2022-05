CinecittàDue, restyling da 10 milioni di euro per il ritorno al futuro dello storico centro commerciale di Roma

Un investimento coraggioso, se vogliamo. Il progetto architettonico fu realizzato con criteri che oggi possono essere considerati come una buona base per proseguire nella direzione della sostenibilità ambientale, implementando la qualità dell’esperienza all’interno del Centro”.

Aggiunge Roberto Marchetti, Head of Retail Leasing di Cushman & Wakefield: “Per gli operatori già presenti, come per quelli che si aggiungeranno, CinecittàDue rappresenta una location strategica per presidiare il mercato romano, una destinazione affermata e radicata nel territorio, che sarà ripensata nel layout e negli spazi per potere accogliere i format dello shopping che verrà”.

Spiega Antonello Delle Noci, Head of Asset Services Retail Italy di Cushman & Wakefield: “Grazie all’esperienza maturata nella gestione di centri commerciali in tutta Italia, e in particolare nel coordinamento di operazioni di riqualificazione complesse quale il restyling attualmente in corso a CinecittàDue, Cushman & Wakefield ha le migliori competenze per affiancare la Proprietà e i tenant in questo delicato passaggio. In particolare il nostro impegno sarà quello di garantire una transizione agevole, offrire ai diversi profili di utenza servizi all’avanguardia, valorizzare la shopping experience con una comunicazione efficace, tecnologie all’avanguardia e una comunicazione distintiva”.

Per segnare il cambiamento epocale in corso, anche il logo del Centro e l’immagine coordinata del Centro sono stati aggiornati, nei contenuti e nello stile. Si conclude in questi giorni il casting per identificare un/una influencer che darà ancora più forza alle campagne pubblicitarie del centro.