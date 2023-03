Cirque du Soleil a Roma, ecco da quando e dove: date e costo biglietti

Il Cirque du Soleil è, finalmente, arrivato in Italia! In particolare saranno due gli appuntamenti previsti nella Penisola: uno a Roma e l’altro a Milano. Per quel che riguarda la Città Eterna lo spettacolo del Cirque du Soleil ‘Kurios – Cabinet of Curiosites’ andrà in scena dal prossimo 21 marzo e fino al 29 aprile a in via Tor di Quinto, mentre nel capoluogo lombardo il medesimo spettacolo andrà in scena dal 10 maggio al 25 giugno in Piazzale Cuoco.

Adecco con il ‘Cirque du Soleil’: 300 opportunità di lavoro a Roma

Il Cique su Soleil Sbarca a Roma

Dal prossimo 21 marzo e fino al 29 aprile lo spettacolo del celebre Cirque du Soleil: “‘Kurios – Cabinet of Curiosites” sarà a Roma, in via Tor di Quinto 110! Proprio qui è stato costituito per la prima volta in Italia il suo Grand Chapiteau, l’icononica tela gialla e blu che in corrispondenza dei quattro alberi principali arriva a toccare un’altezza superiore ai 25 metri. Il tendone è in grado di ospitare circa 2.500 persone e sono stati issati più di 100 pali necessari a completare un intero villaggio dalla superficie di 48.000 metri quadri. Un atmosfera davvero suggestiva e senza pari quella che tra pochi giorni sarà possibile assaporare durante il celebre spettacolo circense.

Lo spettacolo

Lo show Kurios – Cabinet of Curiosites è uno dei più imponenti della società canadese ed è prodotto dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. Al suo interno un cast composto da 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi. Una produzione davvero maestosa quella che sta per andare in scena a Roma e poi a Milano. A parlare sono i numeri, più di 8mila i costumi e 426 gli oggetti di scena realizzati per l’evento, che ha raggiunto niente meno che la 35esima produzione dal 1984. Ma quanto costano i biglietti per il magico spettacolo? Il prezzo parte dai 29 euro ma molto dipende, ovviamente, dal posto scelto. Tutte le informazioni a riguardo sono consultabili cliccando QUI.