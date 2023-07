Clamoroso: Ilary Blasi e Totti si stanno riavvicinando? Ultime news

Senza dubbio, la loro, è stata una delle separazioni più discusse e sentite dell’ultimo periodo. Ci stiamo riferendo alla coppia, ormai ex, formata dall’ex Pupone e capitano della Roma Francesco Totti e dalla showgirl Ilary Blasi. Da quando i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio è passato esattamente un anno e da quel momento, sono state tante le vicissitudini che li hanno visti protagonisti. Il caso dei rolex, delle borsette griffate scomparse, passando per gli scontri in tribunale ne sono un esempio. Nonostante tutto, l’ex Pupone e la Blasi sembrano aver entrambi voltato pagina, pronti a ricominciare una nuova vita al fianco di altre persone, rispettivamente Noemi Bocchi e Bastian Muller.

La verità sulle indiscrezioni circa il presunto riavvicinamento tra Totti e la Blasi

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione che sta facendo il giro del web. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, rispetto ad un loro presunto avvicinamento è bene precisare che, in realtà, i due si stanno sentendo telefonicamente per la gestione degli orari inerenti alla casa a Sabaudia nel mese di agosto. Casa dove andranno, in modo alternato, con i figli, esattamente come è accaduto l’anno scorso nel medesimo periodo. Dunque, al momento, l’ipotesi di un ritorno di fiamma e di un loro riavvicinamento è da prendere con le pinze. Tuttavia, pare che Ilary Blasi e Totti abbiano deciso di mettere da parte le vecchie tensioni solo ed esclusivamente per il bene dei loro tre figli.

I nuovi amori

Come anticipato, sia l’ex capitano della Roma sia la showgirl, hanno al loro fianco dei nuovi amori. Le loro nuove relazioni sembrerebbero procedere nel migliore dei modi e pare che entrambi abbiano ritrovato la serenità. Le due coppie, infatti, non si nascondono più ed anzi, spesso, vengono paparazzati in compagnia dei loro nuovi amori.