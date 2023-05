Cocaina, armi e oltre 16mila euro nascosti in un casolare: in manette padre e figlio

Senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine volti a reprimere i reati connessi con l’uso di sostanze stupefacenti. A finire in manette nel corso di specifiche e distinte operazioni tre persone. Nel primo caso si tratta di un padre e di suo figlio, dediti ad un’ingente attività di spaccio mentre, nel secondo caso ad essere assicurato alla giustizia un 18enne egiziano che si dedicava allo smercio di stupefacenti all’interno di un parco. Di seguito il dettaglio delle operazioni.

Roma, blitz antidroga della Polizia: sequestrati oltre 13 kg di stupefacenti, 3 persone nei guai

I controlli antidroga della polizia

A Valle Martella, nel territorio di Zagarolo, è stata una proficua attività info investigativa, frutto di una sinergia operativa tra gli uomini del Distretto Casilino e i colleghi del commissariato Appio, coadiuvati dal personale del reparto cinofili con il loro cane antidroga “Cara”, a condurre all’ arresto di due persone. L’abitazione attenzionata dagli agenti si trovava all’interno di un appezzamento di terreno di oltre 1200 metri quadrati.

La perquisizione

una volta disposte le forze attorno al perimetro dell’abitazione, gli agenti hanno potuto far accesso all’interno e dar luogo alla perquisizione domiciliare. Cospicuo il bottino rinvenuto consistente in sei etti di cocaina, numeroso materiale utile alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente, denaro contante per un totale di quasi 16 mila Euro, una pistola semiautomatica completa di caricatore ed una pistola scacciacani completa di caricatore e 24 munizioni, priva del tappo rosso. Terminato il servizio, un uomo di 53 anni ed il figlio di 24 sono stati arrestati, mentre per un terzo è scattata la denuncia in stato di irreperibilità poiché si é dato fuga. La Procura di Tivoli ha chiesto ed ottenuto dal GIP la convalida delle misure pre-cautelari adottate dalla polizia giudiziaria.

La base di spaccio nel parco a Ostia

Ad Ostia, invece, una serie di servizi dedicati ai reati in materia di sostanze stupefacenti si sono svolti all’interno del parco Pietro Rosa, sito in Viale della Vittoria. Il parco, che accoglie quotidianamente un numero considerevole di persone, è stato quindi oggetto della lente d’ingrandimento dei poliziotti del X Distretto che sono riusciti, così, a smantellare una base di spaccio esistente al suo interno. Infatti, durante l’attività, è stata riscontrata la condotta di un giovane, che seduto su di una panchina, dopo aver parlato con alcuni ragazzi lì presenti, era solito accovacciarsi dietro dei cespugli da dove estraeva dei piccoli involucri. Acclarata l’attività di spaccio, gli agenti sono intervenuti rinvenendo numerosi involucri celati all’interno di alcuni pacchetti di sigarette ed indosso all’uomo ulteriori involucri assieme ad una somma in denaro pari a 455 Euro, probabile provento dell’ attività di spaccio. Il giovane, un 18enne egiziano, è stato arrestato e l’A.G. ne ha convalidato l’arresto.