Coldplay allo stadio Olimpico, saranno tre le date nella Capitale: ecco quali

I fan sono letteralmente in fibrillazione per il Concerto che i Coldplay terranno l’estate prossima allo stadio Olimpico di Roma. Partite oggi alle 9 le prevendite su Coldplay.com. Domani, sarà la volta- sempre in pre-sale dalle 9 – di Live Nation mentre venerdì 28 luglio dalle ore 10 partirà la vendita generale. Aggiunta, inoltre, una data nella Città Eterna il prossimo 15 luglio.

Le date del concerto dei Coldplay a Roma

Ricapitolando, l’acclamata e molto amata band capitana da Chris Martin suonerà nella Capitale il 12, 13 e 15 luglio prossimi. Teatro dell’attesa ed emozionante esibizione lo stadio Olimpico. A rendere noto la presenza delle date “extra” è la stessa band che su Instagram scrive: “Vista la fenomenale richiesta di biglietti in pre sale, abbiamo deciso di aggiungere una terza data a Roma per il 15 luglio”, queste le parole degli artisti prima di aggiungerne un’atra finale. Il 20 luglio scorso, il gruppo ha annunciato i due nuovi appuntamenti del 12 e 13 luglio all’Olimpico, tornando nel nostro paese per il Music of the Spheres Word Tour a cui si sono aggiunte, ovviamente, anche altre date europee in paesi quali Finlandia, Grecia e Romania.

I concerti di giugno a Napoli e Milano

Per la gioia dei numerosissimi fan, la band torna dunque in Italia un anno dopo i concerti tenutosi a giugno presso lo stadio Maradona di Napoli e allo stadio San Siro di Milano. In questa occasione, i Coldplay sono stati protagonisti di una doppia data presso lo stadio partenopeo e quattro concerti al Meazza, date tutte sold out. Centinaia di persone hanno potuto prendere parti agli eventi della band, che ha poi voluto omaggiare entrambe le città che gli hanno accolti. Infatti, oltre ai ringraziamenti ed ai parlati in italiano del frontman Chris Martin, l’artistia si è esibito in una versione in napoletano di Napule è di Pino Daniele e poi di O mia bela madunina, esibizioni a cui vanno aggiunti anche i duetti con Zucchero ed Elisa. Spetterà adesso di capire come la famosa band renderà omaggio a Roma.