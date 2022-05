Colpito da un malore improvviso si accascia sulla mountain-bike: morto ciclista

Una vera tragedia quella che è successa nel primo pomeriggio di oggi a Roma. Un uomo di 74 anni è infatti deceduto improvvisamente mentre era in sella alla propria bici.

74enne morto improvvisamente: cosa è successo

I fatti sono avvenuti intorno alle 13,30 in via Aldo Capitanio, nel quartiere Torrino Mezzocammino. La segnalazione alla autorità competenti parlava di un ciclista a terra. Sul posto per tutti i rilievi sono poi giunte le pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur.

Stando ai primi elementi raccolti, l’uomo, italiano di 74 anni, si sarebbe improvvisamente adagiato a terra restando ancora in sella alla sua mountain-bike. Alcuni cittadini di passaggio hanno subito allertato il 118 ma i tentativi di soccorso sono purtroppo risultati vani.

Il ciclista, presumibilmente colpito da malore, è purtroppo deceduto. Sono tuttora in corso da parte dei caschi bianchi ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.