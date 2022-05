Colpo grosso ad un Casamonica: rubata bici elettrica di quasi 2mila euro

Ha rubato una costosa bici elettrica che si trovava in zona Quadraro, a Roma. Fin qui sembrerebbe uno dei tanti furti che abitualmente si sentono, se non fosse che il proprietario della costosa bici appartenesse alla numerosa e temuta famiglia dei Casamonica. Mentre il furto era in corso, la vittima, Amabile Casamonica, ha visto tutta la scena riuscendo nel giro di pochi minuti ad acciuffare il ladro e a farlo arrestare dai poliziotti.

39enne romeno ruba la bici elettrica di un Casamonica

Il responsabile del furto che è avvenuto due giorni fa si chiama Lazar Bodgan Bejinuru, ha 39anni ed è di origini romene. Finito a processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma due volte a settimana. Il giovane è accusato di furto aggravato.

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti il 17 maggio nel pomeriggio, intorno alle 18, quando il 39enne mentre era in transito in via dei Consoli al civico 53 ha notato una costosa bici elettrica, dal valore di quasi 2mila euro parcheggiata in strada. Nonostante fosse ben incatenata riesce comunque a portarla via. L’uomo crede pertanto di aver messo a segno il compo ma qualcosa non va secondo i piani. Una bici che avrebbe fatto gola a molti in quanto il suo valore secondo i pm, si attesta sui 1.750€.

L’inseguimento e il fermo

Infatti, la vittima del furto, Amabile Casamonica, vede all’opera il ladro e lo insegue. Inizialmente non riesce a prenderlo ma poi lo incontra nuovamente nel quartiere, chiama gli agenti e riesce a bloccarlo. Insomma, una bravata che gli è costata cara. Il 39enne sarà ascoltato dai magistrati a giugno.