Concerto Colapesce e Dimartino 2023 a Roma: ecco quando e quanto costano i biglietti

Colapesce e Dimartino arriveranno in concerto a Roma il 1 dicembre alle 21 presso l’Atlantico Live. Il Club Tour dei due artisti prenderà il via da Bologna il 23 novembre del 2023, proseguirà poi a Napoli il 30 novembre, arriverà a Roma il 1 dicembre e a Venaria Reale il 4 dicembre, per concludersi a Milano il 5 dicembre.

La decisione di creare il duo di cantautori

Amici, ma anche autori di canzoni, Lorenzo e Antonio, hanno ottenuto un grande successo non solo a febbraio scorso sul palco dell’Ariston con il brano ‘Splash’, ma anche come scrittori, soprattutto negli ultimi dieci anni. I due cantautori avevano già conquistato una bella fetta di pubblico, quando, nel 2021 avevano presentato il loro primo album insieme: I Mortali. E anche il loro secondo lavoro, Musica Leggerissima, ha ottenuto grandi consensi non solo in Italia, ma anche in Spagna dove hanno conquistato il doppio disco di platino.

Dove comprare i biglietti per il concerto a Roma

Tutti coloro che sono interessati a comprare i biglietti per Colapesce Dimartino possono farlo online su vivoconcerti.com dalle 16 dell’8 marzo scorso, oltre che in tutti i punti vendita autorizzati dalle 16 del 13 marzo.

I due cantautori siciliani, lavorano da tempo insieme, ma si sono uniti per formare il duo musicale nel 2020. Lorenzo Urciullo (Colapesce) è nato in provincia di Siracusa ha 37 anni, mentre Antonio Di Martino (Dimartino) è originario di Misilmeri, in provincia di Palermo ed ha 38 anni. Colapesce ha un legame speciale con la musica che ha inizio sin da quando era bambino. Ha cantato dal 2000 nel gruppo indie, poi nel 2010 ha deciso di intraprendere la carriera da solista e due anni dopo ha anche vinto il premio Tenco. Poi nel 2020 insieme a Dimartino hanno fondato il duo artistico di successo. La loro prima partecipazione a Sanremo, nel 2021 con il brano Musica leggerissima, hanno conquistato un eccezionale quarto posto e vinto il premio della Sala Stampa Radio TV-Web Lucio Dalla.