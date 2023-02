Concerto Guns N’Roses al Circo Massimo a Roma: ecco quando e costo biglietti

Sarà l’unica data italiana dei Guns N’Roses in Italia. Quella dell’8 luglio prossimo al Circo Massimo di Roma vedrà l’unica esibizione del gruppo musicale hard rock statunitense nella nostra penisola e hanno scelto la Capitale come meta del loro unico concerto. L’annuncio delle tappe del prossimo tour mondiale sono state annunciate nelle ultime ore.

Dove è possibile comprare i biglietti e da quando

Sono 38 le date annunciate e, tra queste, il ritorno in Italia dopo l’esibizione dello scorso anno allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti saranno a disposizione in anteprima per gli utenti My Live Nation sempre dalle 10, ma di giovedì 23, ma la vendita ufficiale prenderà il via da venerdì 24 febbraio su Ticketmaster e Ticketone oltre che su Vivaticket.

“Il tour mondiale del 2023 sta arrivando. Ci vediamo presto” hanno scritto sul loro profilo Instagram i componenti del gruppo. La band statunitense fondata nel 1985, attualmente composta da Axl, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese, saluterà i milioni di fan italiani nel concerto evento di Roma. Ma sono diverse le tappe del tour che prenderà il via il 5 giugno a Tel Aviv, per proseguire con Madrid, Copenaghen, Oslo, Londra, Francoforte, Parigi, Bucarest, Budapest, Atene, Montreal, Boston, Chicago, Nashville, Toronto, Kansas City, Houston, San Diego, e concludersi il 16 ottobre a Vancouver.

I contrasti all’interno del gruppo e il ritorno di Slash e McKagan

La storia del gruppo è articolata. Alla fine degli anni ’80 ha attraversato un periodo difficile per lo scontro tra il frontman Axl Rose e gli altri membri originari. Rose, che è anche autore della maggior parte dei testi, è stato l’unico membro fisso della formazione originale fino al 2016, quando a lui si sono riuniti il chitarrista Slash e il bassista Duff McKagan. Il loro successo è innegabile, visti i 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.