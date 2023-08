Concerto Imagine Dragons al Circo Massimo: sale l’attesa per la data-evento, strade chiuse e deviazioni

Gli Imagine Dragons, sabato, arrivano al Circo Massimo. Attesi circa 70mila spettatori nel corso della rassegna Rock in Roma.

Gli Imagine Dragons sono al Circo Massimo con il loro concerto evento nella Capitale. Sabato 5 agosto il momento più atteso da migliaia di fan che non vedono l’ora di immergersi nella musica dei propri beniamini. L’atmosfera è quella giusta e i biglietti sono sold out da mesi. Cosa fare dunque? Organizzarsi e cantare a squarciagola una volta arrivati in sede, ma come raggiungere il Circo Massimo nel modo più breve deve indicarlo la mobilità di Roma Capitale.

Imagine Dragons al Circo Massimo: il nuovo piano mobilità

C’è un piano preposto che prevede la chiusura e apertura di strade e varchi per agevolare la circolazione in un giorno tanto atteso. Nello specifico sono previste alcune deviazioni per 19 linee del trasporto pubblico (3NAV, 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC, nME). Il servizio metro Su richiesta della Questura, chiusura dalle ore 21 per la stazione Circo Massimo lungo la linea B della metropolitana.

Da ricordare che il sabato tutte le metropolitane sono attive sino all’1,30 di notte. Le altre indicazioni sono presenti sul sito ufficiale di Roma Capitale all’interno della sezione mobilità. L’ultima parola spetta alla musica, con congruo anticipo sulla tabella di marcia. Non è il primo dei concerti inerenti alla rassegna Rock in Roma che ha registrato sempre un folto successo di pubblico.