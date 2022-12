Concerto Simply Red a Roma oggi 14 dicembre 2022: scaletta canzoni

Simply Red in concerto a Roma. Sono attesi dai tanti fan i componenti della band pop soul britannica fondata nella prima metà degli anni ottanta da Mick Hucknall e due ex componenti della band dei Durutti Column: Anthony Bowers e Chris Joyce. Quello di oggi al Palazzo dello Sport a Roma apre la serie di concerti in programma dal gruppo musicale in Italia. Domani i Simply Red saranno a Padova e il giorno seguente a Milano.

L’annuncio del leader del gruppo: “Tutti devono metterci il cuore”

Il leader della band, Mick Hucknall, aveva dichiarato: “Voglio che si divertano a suonare che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo”. Un preludio davvero entusiasmante per i tanti fan che oggi affolleranno il Palazzo dello sport di Roma.

La scaletta del concerto

Ma andiamo a vedere quale sarà la scaletta del concerto: You’ve Got It, So Not Over You, Say You Love Me, You Make Me Feel Brand New, For Your Babies, Holding Back the Years, Thrill Me, A New Flame, Your Mirror , It’s Only Love Doing Its Thing, Come to My Aid, Ain’t That a Lot of Love, Stars, Sunrise, Something Got Me Started, Fairground. Verrà concesso il bis per Better with you, Money’s Too Tight (To Mention) e If You Don’t Know Me by Now.

I tre appuntamenti italiani sono solo un assaggio del tour italiano che si terrà nel 2023, quando sono previste cinque date tra fine giugno e inizi di luglio, periodo durante il quale i Simply Red si esibiranno a Trani, Macerata, Lucca, Marostica e Torino.