Concorso Comune di Roma 2023, bando per 60 funzionari: requisiti e come fare domanda

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro e vuole mettersi in gioco sperimentando la strada dei concorsi pubblici. Indetto dal Comune di Roma un nuovo concorso, i posti disponibili sono 60 e riguardano il ruolo di Funzionario Economico-Finanziario. Ma quali sono i requisiti richiesti e le scadenza da rispettare? Ancora, come fare per inoltrare la domanda? Ecco cosa c’è da sapere.

Il concorso al Comune di Roma per la ricerca di 60 funzionari

Sessanta i posti disponibili per il profilo di funzionario economico-finanziario. La comunicazione dell’uscita del bando di concorso è avvenuta ieri, 28 aprile, com’è possibile leggere sul sito del Comune: “È stata pubblicata all’Albo Pretorio capitolino la Determinazione Dirigenziale n. 742/2023 di indizione del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 60 posti nel profilo professionale di Funzionario Economico-Finanziario – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – Famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto. Codice Concorso RC/FEC”.

La domanda e il bando

Ma come fare per inoltrare la domanda? La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS e mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “inPA” (disponibile cliccando qui) e previa registrazione sullo stesso Portale, entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Tutti i dettagli sulla procedura, sugli specifici requisiti, nonché sulle relative scadenze sono consultabili sul bando di concorso cliccando QUI