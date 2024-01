Controlli ad alto impatto della Polizia a San Basilio

Servizio di controllo straordinario della Polizia in zona San Basilio. Identificate oltre 290 persone e pioggia di multe per alcuni locali sottoposti ad ispezione amministrativa.

Si è svolto nei giorni scorsi a San Basilio un servizio ad “Alto Impatto” che ha visto impegnati gli agenti del competente Distretto di Polizia di Stato, in collaborazione con gli uomini del Reparto Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Complessivamente, durante l’attività, sono state identificate in tutto 293 persone, 126 delle quali straniere, e controllati 28 veicoli. Sanzionata amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale perché sorpresa con circa 2 grammi e mezzo di hashish, mentre un’altra è stata denunciata per ricettazione poiché trovata in possesso di una smart TV di dubbia provenienza.



I controlli nelle stazioni metro e nelle attività commerciali

Nel corso del servizio i poliziotti hanno effettuato controlli presso la Stazione Metropolitana linea B alle fermate “Rebibbia”, “Ponte Mammolo” nonché nei quartieri “Case Rosse” e “Settecamini”, diretti anche al contrasto dello sfruttamento della manodopera irregolare nei vari settori lavorativi. Altre verifiche analoghe sono state svolte sempre nelle scorse ore a Roma est, qui tutti i particolari.

I poliziotti, tornando ai controlli, hanno inoltre eseguito ispezioni amministrative in 3 esercizi commerciali. Due attività di ristorazione sono state sanzionate per l’inosservanza delle norme finalizzate al contrasto del lavoro irregolare e per l’inosservanza della normativa inerente la sicurezza sul posto di lavoro.

Via Nomentana, quattro dipendenti in nero nel ristorante

Nella prima, situata in via Nomentana, insieme all’Ispettorato del lavoro, gli agenti hanno verificato la regolarità di tutti i contratti, ad eccezione di quello di 4 dipendenti non contrattualizzati; per tal motivo, il titolare è stato sanzionato per un ammontare di 9.700 euro.

Carenze igienico sanitarie e problemi di sicurezza in Via San Getullo

Anche nella seconda attività sita in via San Getullo, gli operatori hanno accertato la presenza di 4 dipendenti non regolarmente assunti. Inoltre, i poliziotti hanno riscontrato anomalie inerenti le norme di sicurezza in quanto le uscite di emergenza del locale erano intralciate dai cavi di alimentazione dei frigoriferi e non vi era l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro all’istallazione di un impianto di videosorveglianza all’interno della sala dedicata alla somministrazione. Infine, grazie all’ausilio degli ispettori sanitari, sono state riscontrate gravi condizioni igienico sanitarie riconducibili alla presenza di blatte. Per tali motivi, il proprietario è stato sanzionato complessivamente per un importo di 8.900 euro.