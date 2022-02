Controlli anti Covid, chiuso un ristorante a Tor Marancia: 5 persona sanzionate

Gli esercizi commerciale della Capitale sono ancora al centro dei controlli anti Covid interforze. Questi controlli riguardano soprattutto il possesso del green pass per i dipendenti e i clienti.

Chiuso un ristorante a Tor Marancia

In questo contesto, gli agenti del commissariato Tor Carbone hanno sanzionato il gestore di un ristorante in via dei Lincei, a Tor Marancia. La colpa sarebbe quella di aver violato la normativa anti covid con mancata cartellonistica sul limite massimo delle persone, mancato distanziamento e omesso controllo del green pass agli avventori. L’attività è stata chiusa per 5 giorni. All’interno sono stati identificati 32 clienti, di cui 3 sanzionati perché privi di green pass, per un totale di 5 sanzioni.

Come nei giorni scorsi proseguiranno serrati i controlli da parte della Questura di Roma per verificare tutti gli esercizi commerciali che non sono in linea con la vigente normativa anti-covid.