Controlli antidroga della polizia a Roma: ondata di arresti in varie zone della città

Roma. Nel corso delle ultime ore gli agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati in varie operazioni, aventi come fine la prevenzione e la repressione dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti. Le capillari verifiche sono state effettuate in tutte le zone della Capitale anche se particolare attenzione è stata rivolta ai quartieri della movida e alle zone frequentate dai giovani. Il bilancio delle operazioni effettuate vede in manette 7 persone

Gli investigatori del Distretto Ponte Milvio, da sempre impegnati nel controllo dell’omonimo piazzale e delle vie limitrofe, al termine di una serie di accertamenti, hanno perquisito in località La Storta l’abitazione di un 39enne. L’intuizione si è rivelata esatta: sequestrati più di 6 etti di cocaina, un etto di hashish, un frammento di MDMA ed il materiale per il confezionamento delle singole dosi. L’uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto; per il giovane, lo stesso GIP ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG con il divieto di uscire di casa durante le ore notturne.

Lo spaccio di cocaina dalla finestra

Al Quarticciolo invece, la cocaina veniva data dalla finestra. Questo il modus operandi di un 34enne arrestato dagli investigatori del Distretto Primavalle. Gli agenti, che già conoscevano il ragazzo per essere stato recentemente sottoposto ad una misura cautelare, hanno proceduto al suo arresto in flagranza dopo aver, con un escamotage, superato il sistema di osservazione da lui posto in essere. In casa sono state sequestrate 103 dosi singole di cocaina. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari. Ma non finisce qui.

Arrestate altre tre persone

Sono 3 le persone arrestate in poche ore dagli agenti del commissariato Colombo: i poliziotti, insieme ai colleghi dell’XI Distretto San Paolo, hanno arrestato un 20enne italiano che, fermato per un controllo, ha cercato di fuggire disfacendosi di 3 pezzi di hashish del peso di 139 grammi. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente. La Magistratura ha convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria. Altri 2 arresti sono stati operati dalla polizia giudiziaria dello stesso commissariato: un 30enne sorpreso mentre vendeva dello stupefacente ad una donna, il cui arresto è stato convalidato dalla Magistratura ed un 26enne, già sottoposto ad una misura cautelare per reati inerenti gli stupefacenti, per il quale il Giudice ha disposto la custodia in carcere.

Lo scambio di stupefacenti all’Esquilino

Un’operazione antidroga condotta dagli agenti del commissariato Esquilino ha invece portato all’arresto di 2 persone. Una pattuglia in borghese ha assistito allo scambio droga/soldi fra un ragazzo ed un uomo ed ha bloccato entrambi. Il venditore è stato arrestato in flagranza perché gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della Magistratura che, nelle ore seguenti, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, mentre il “cliente” era ricercato perché doveva scontare una condanna a più di 6 mesi di reclusione.