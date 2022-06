Coronavirus, casi in aumento: oggi nel Lazio 7.549 positivi e 3 decessi: ‘Necessaria quarta dose per over 80’

‘Oggi nel Lazio su un totale di 41.858 tamponi , si registrano 7.549 nuovi casi positivi, sono 3 i decessi, 527 i ricoverati, 48 le terapie intensive e +4.149 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. I casi a Roma città sono a quota 4.474. Casi in deciso aumento, necessaria quarta dose per over 80’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.

Coronavirus: il punto sui vaccini e la quarta dose