Coronavirus Lazio, oggi sono oltre 7.700 i nuovi casi: altri 9 decessi

Diramato il bollettino con i nuovi casi giornalieri del Lazio. Anche oggi, mercoledì 6 aprile 2022, il numero dei casi rispetto alle 24 ore precedenti si mantiene piuttosto alto attestandosi sopra quota 7.700 (7.782 per la precisione). A Roma città i casi sono 3.898 mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 14.7%.

Bollettino Covid del Lazio di mercoledì 6 aprile 2022

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, rispetto a ieri ci sono da segnalare alcune variazioni. Ma andiamo con ordine. Intanto nel numero dei nuovi casi, alto sì ma comunque inferiore (-2.121) rispetto ai dati del 5 aprile. Si registrano poi nuovi sei ingressi in ospedale nei reparti ordinari e tre nelle terapie intensive. Per quanto riguarda i tassi d’occupazione dei posti letto i primi, la cosiddetta area medica, sono al 18% mentre le terapie intensive, ovvero i pazienti più gravi, all’8%.

I dati e i numeri dalle Asl del territorio

Questi invece i dati dalle singole Asl di Roma e dalle province di Viterbo, Latina, Rieti e Frosinone.