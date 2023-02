Corruzione in Procura, 11 dipendenti del tribunale finiscono nel mirino degli investigatori

Si allarga l’inchiesta che ha fatto finire in manette con l’accusa di corruzione la praticante avvocato Camilla Marianera e il suo fidanzato Jacopo De Vivo. L’attenzione degli inquirenti, infatti, è ora ricolta anche verso cinque dipendenti del tribunale che sono stati anche perquisiti e sei funzionati dell’ufficio intercettazioni, dal quale sarebbero arrivate le informazioni che i due arrestati si vendevano ai loro clienti.

Le indagini proseguono all’interno del Tribunale

Questa indagine è un segnale chiaro che all’interno del Palazzo di giustizia capitolino qualcosa non torni, vista l’attenzione rivolta a ben 11 impiegati di piazzale Clodio. Il sistema di intercettazioni e pedinamenti, evidentemente hanno dimostrato di avere una falla sulla quale ora gli investigatori sono chiamati a fare chiarezza.

A destare la curiosità degli inquirenti sarebbero state anche le risultanze investigative con intercettazioni che hanno fatto emergere come, da un momento all’altro, i sospettati smettessero di parlare al telefono e di organizzare incontri sospetti. Di svolgere cioè quelle attività che avevano dato origine alle indagini. A questo punto, se finora si cercava una talpa, le attività investigative potrebbero dover essere rivolte alla ricerca di diverse talpe nella cittadella giudiziaria romana. Anche perché il sistema di intercettazioni si trova in due uffici diversi e 14 in particolare, ascoltano le intercettazioni. Dopo un’attenta attività di controllo dei sospetti e una perquisizione domiciliare, in sei sono stati iscritti nel registro degli indagati.

L’idea che dagli uffici intercettazioni si spifferassero segreti di indagine

Da quegli uffici, gli inquirenti sembrano essere convinti, si spifferassero segreti di indagine. Forse neanche solo alla praticante avvocato finita in manette. Chissà che queste informazioni non siano state vendute direttamente a personaggi oggetto di indagine… Per questo si scava ancora negli uffici finiti nel mirino degli investigatori. Si cerca di capire e di ricostruire cosa sia successo e quanti eventuali procedimenti siano stati contaminati a causa di rivelazioni.