Corsa dei Santi a Roma martedì 1° novembre 2022: strade chiuse, orari e come cambia la viabilità

È prevista per il primo novembre la XIV edizione della “Corsa dei Santi”. La dieci chilometri avrà inizio alle 8.30 e terminerà alle 11. Partenza e arrivo a San Pietro, in piazza Pio XII. Sono circa 3mila le persone attese all’evento sportivo. Per l’occasione, inoltre, la viabilità capitoline risentirà di alcuni cambiamenti.

Il percorso della Corsa dei Santi a Roma

Il percorso della Corsa dei Santi si snoderà lungo le principali strade di San Pietro, del Centro storico e di Prati. In particolare, la gara attraverserà via della Conciliazione, via San Pio X, ponte e corso Vittorio, largo Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, via di San Gregorio e via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, i Fori Imperiali e piazza Venezia, via del Corso, via del Babuino e piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia, ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via Pallavicini, via di Porta Castello e via della Traspontina.

Come cambia la viabilità

Per l’occasione delle Corsa dei Santi, la viabilità subirà alcune modifiche. Tra le 8 e le 11,30 circa, a seconda dei casi, saranno deviate o limitate nei loro percorsi 44 linee: C3, H, 3(bus), 8BUS, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63,64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 913, 916F, 982, 990. Inoltre, durante l’evento sportivo saranno soppressi i capolinea di via della Traspontina; Borgo Sant’Angelo/piazza Pia; piazza Venezia; via degli Astalli; via del Teatro Marcello; piazza Cavour; via Paola; lungotevere Marzio; piazza Risorgimento (solo per la linea (81); viale Giulio Cesare (solo 87); piazza dei Partigiani (solo 83).