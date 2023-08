Cosa fare a Roma sabato 29 e domenica 30 luglio 2023: gli eventi da non perdere

L’estate romana è ricca di possibilità, soprattutto sul piano degli eventi: cosa fare nella Città Eterna il 29 e 30 luglio.

L’estate è arrivata e Roma si anima di eventi e possibilità che vengono collocate in ambiti diversi proprio per permettere a tutti di godere delle opportunità che la movida capitolina offre. Durante la bella stagione, infatti, non mancano manifestazioni all’aperto, concerti ed eventi pubblici che possono solleticare la fantasia dei più attivi.

Open Day Carta d’Identità elettronica, a Roma questo sabato 29 e domenica 30 luglio

Roma, gli eventi del weekend: cosa fare nella Capitale

Questo vuol dire che basta solo scegliere, l’importante però è selezionare bene tra le opportunità e le tasche di tutti. L’atmosfera è particolarmente coinvolgente. Soprattutto nel mese di luglio, quando prima del grande esodo si consumano ogni tipo di attività: dalla recitazione alla danza. L’importante che sia all’insegna della condivisione e della giovialità. La goliardia è sempre al centro di ogni manifestazione, per questo è impossibile perdere This is Wonderland Roma, Festa de’ Noantri, Musei Vaticani ad Ingresso gratuito, Effetto Notte Roma 2023 a Santa Croce in Gerusalemme, Rally di Roma Capitale 2023.

Tutte cose che erano in agenda da parecchio e, con la buona volontà di molti, da propositi possono diventare realtà. Tutto rigorosamente a prezzi concorrenziali, perchè la congiuntura è attiva anche nelle occasioni ludiche. Anzi, soprattutto in quelle: quando ci si diverte il tempo vola, ma occhio al portafogli. L’estate non sta finendo, ma potrebbero terminare le finanze. A patto che, tra leggerezza e curiosità, vinca l’oculatezza.