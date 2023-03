Cosa fare con i bambini a Roma sabato 25 e domenica 26 marzo 2023: gli eventi in programma

Con l’arrivo della Primavera arriva anche il desiderio di trascorrere giornate all’aperto o, magari, cercare eventi o visitare luoghi che finora non si è avuto la possibilità di vedere. Roma offre una grande varietà di scelta. Sono tantissimi gli appuntamenti programmati in questo fine settimana del 25 e 26 marzo, che segnano l’inizio della stagione che da sempre viene definita come ‘la stagione della rinascita’.

Riapre Pian della Creta

Riapre Pian della Creta, in via Aurelia Bis, al civico 85, dove è possibile immergersi nell’affascinante cultura del popolo etrusco, approfittando della splendida natura che il luogo offre ai suoi visitatori. Domenica 26 marzo, proprio in occasione delle visite di famiglie e bambini, è previsto il ‘Bagno di Suono’ con campane tibetane e didgeridoo. Ci sarà anche un laboratorio di pittura su tessuto per realizzare magliette colorate oltre, all’immancabile visita al Parco di Anthaia.

Sport e ristorazione un binomio vincente

Bambini a lezione di Rugbytots sabato mattina. Sono diversi i centri in giro per Roma da raggiungere per far cimentare i più piccini in questa nuova avventura fatta di numeri, colori e gioco di squadra. Ci sono anche iniziative mangerecce dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie. Tra le altre il pranzo della domenica con carne alla brace e animazione in zona San Paolo/ Marconi al Foodball Stella Azzurra, in via dei Cocchieri 11, un centro sportivo con un eccellente ristorante.

Una giornata da trascorrere in una tenuta agricola

L’associazione Bosco sotto le Stelle organizza un evento dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni e alle loro famiglie, in una tenuta agricola. Sabato a partire dalle 10 e 30 e fino alle 12 e 30 si terrà il laboratorio Fiori di Primavera, con la possibilità di prenotare l’area barbecue della tenuta Redicicoli. Coloro che sono interessati possono telefonare al 347 3717688 o al 351 9014348.

Bagnolo è un rinomato ristorante di Ostia Antica e con l’arrivo della Primavera propone una serie di iniziative ai suoi clienti: giochi interattivi all’interno e anche all’esterno con il bel tempo, pranzi da leccarsi i baffi nel weekend. Il Pozzo Ai Massimi, un ristorante gustoso e raffinato, una succulenta pinseria con area giochi all’aperta e a vista dai tavolini dove potrete garantirvi un aperitivo come in campagna pure restando in città. Il rinomato locale si trova, infatti, in via Portunese 962.

Torna l’Open bus per il Planetario

Dopo il grande successo della scorsa settimana torna l’Open bus diretto al Planetario, con partenza alle 9.15 da Marco Polo e rientro nella stessa località, con visita al Planetario, al prezzo di 25 euro per gli adulti e 15 per i bimbi dai 6 ai 16 anni, solo 5 euro per i piccoli dai 3 ai 5 anni. Per info e prenotazioni: roma03bambini@gmail.com.

Non poteva quindi mancare un week end speciale unico incredibile mostruosamente dark: ecco a voi il Primo Ufficiale Raduno delle Mercoledì Addam, a Villa Altieri Via Appia Nuova, 1 Albano laziale. Per info: roma03bambini@gmail.com. Possibile anche scegliere di andare alla Casa delle Farfalle cimentarvi nel parco avventura con la zip-line più lunga di Italia ma soprattutto fruibile da tutti, anche dai diversamente abili. Aperto a partire da sabato 25 marzo in via Annia Regilla, 245 (Quarto Miglio). Per info: info@appiajoypark.it – info@lacasadellefarfalleonline.it.

Giornata di festa per bambini e genitori, tanti laboratori, balli, tante idee regalo e soprattutto l’opportunità di conoscere questa scuola attraverso le parole dei maestri e la visita delle classi, sabato 25 marzo dalle 10 alle 17, in Piazzale Ezio Tarantelli 18. Per info: janua@tiscali.it. Possibile anche partecipare alla Festa di Primavera in fattoria dove scopriremo l’importanza delle nostre amiche api e, grazie all’esperto, incontreremo serpenti non pericolosi! Alla merenda naturalmente ci penseranno le mucche della fattoria con il loro buonissimo yogurt. Costo: Bambini dai 2 anni in su 12 €, sotto i 2 anni pagano 6€, dal terzo figlio 10€ e accompagnatori 6€. Un’offerta valida per sabato 25 marzo in Via Prato Antico, 177 a Palidoro. Per info 347 377 7803.