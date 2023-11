Cosa fare gratis a Roma il weekend di sabato 18 e domenica 19 novembre

Il terzo weekend di novembre Roma è ricco di appuntamenti per chi vuole vivere la Capitale e tutte le sue opportunità. Il weekend di sabato 18 e domenica 19 novembre è all’insegna della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ricorrenza per cui saranno aperte gratuitamente le porte dei Musei capitolini. Continuano le sagre sai sapori tipicamente autunnali a Roma e le rassegne culturali, le rassegne e i mercatini vintage. Sono tantissime le occasioni per vivere la Capitale tra teatro, musica, incontri letterari, mercatini, stand culinari e visite all’aria aperta. Ecco alcune proposte, rigorosoamente gratuite, per il prossimo weekend.

Ingresso gratuito ai Musei capitolini sabato 18 e domenica 19 novembre

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 18 e il 19 novembre la Sovrintendenza Capitolina propone attività pensate soprattutto per i più giovani: appuntamenti nei musei e sul territorio dedicati non solo a conoscere in modo divertente il patrimonio civico, ma anche a promuovere la consapevolezza sui diritti di tutte le persone di minore età. Qui un elenco di tutti i musei che aderiscono all’iniziativa con ingresso gratuito.

Sagre enogastronomiche a Nerola e a Palombara Sabina sabato 18 e domenica 19 novembre

Sabato e domenica 11 e 12 novembre 2023, il pranzo è servito alla XIII Sagra della Polenta a Nerola. Il menù propone la polenta condita con sugo si spuntature di maiale e salsiccia artigianale e le gustose bruschette con olio EVO DOP novello di Nerola e pomodoro. Dulcis in fundo, un bicchiere di vino locale. La polenta è servita nella tradizionale “scifetta” di legno, un souvenir da portare a casa come ricordo. Sono disponibili versioni vegetariane dei piatti in menù. La festa della polenta è accompagnata da musica dal vivo, mercatini all’aperto di produttori locali, passeggiate nei vicoli del centro storico di Nerola all’ombra del Castello Orsini. La Sagra della Polenta a Nerola è organizzata dall’Associazione Culturale Nerola. L’evento è gratuito e a ingresso libero, con menù fissi a pagamento. Maggiori info sull’evento qui.

Sempre nel weekend si terrà a Palombara Sabina il “Giorno di Bacco”, presso il Castello Savelli. Organizzata dall’Associazione culturale “Idee e Valori”, la manifestazione fonderà sapientemente vino, gastronomia, cultura e valorizzazione locale, grazie a un ricco programma che spazia dalle degustazioni agli spettacoli musicali, ai laboratori per bambini. L’evento è gratuito e a ingresso libero. Maggiori info sull’evento qui.

Festival delle periferie romane sabato 18 e domenica 19 novembre

Poesia, Nuovo Circo, Teatro di strada, Teatro delle Ombre, Video reportage, Pittura di strada: il cuore pulsante di Haiku Festival è effimero, composto dallo stesso materiale delle sensazioni umane, e si esprime attraverso l’incontro con l’identità locale, per destrutturare e svelare i suoi lati più oscuri o più brillanti.

Nel cuore del quartiere di Tor Bella Monaca, in un contesto che sfida i tradizionali circuiti dell’offerta culturale, il festival offre una rara opportunità di stupore e meraviglia: dieci giorni di nuovo circo, teatro di prosa, delle ombre, il playground del teatro di cartapesta e street art sotto la cupola di uno chapiteau, allestito all’interno del Parco della Pace del Municipio Roma 6 di Roma Capitale. Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali. L’ingresso è gratuito su prenotazione per i residenti del Municipio Roma 6. Maggiori info sull’evento qui.

Shopping all’Urban Bazar sabato 18 e domenica 19 novembre

Sabato 18 e domenica 19 novembre, dalle ore 11 alle 22, negli spazi del Micro (viale Mazzini 1) torna Urban Bazar, l’evento di shopping dedicato al made in Italy che mette in luce la produzione artigianale e unica dei brand indipendenti di Roma, e non solo.



Urban Bazar, marchio-evento fondato a Roma da Letizia Moroni, designer di gioielli e Titti Barra, fashion designer, rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dello shopping di alta qualità. La mission di Urban Bazar è quella di diffondere la cultura della moda e dell’acquisto ragionato: mettendo in contatto designer, artigiani e creativi con gli appassionati di shopping, Urban Bazar vuole offrire risposte alla ricerca dei pezzi unici, solidi, degli accessori, degli abiti, dei gioielli o borse di altissima qualità, prodotti da professionisti italiani che hanno scelto la strada dell’indipendenza in un mercato saturo di moda seriale e offerte fast fashion. Qui tutte le info.