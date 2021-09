Covid a Roma, paziente positivo al Sant’Eugenio: in corso l’indagine epidemiologica

E’ risultato positivo al Coronavirus un paziente ricoverato al Sant’Eugenio, uno degli ospedali della Capitale. Al momento, come fa sapere la Asl Roma 2, è in corso l’indagine epidemiologica per ricostruire l’albero dei contatti, mentre ieri sera sono stati sanificati come da prassi tutti i locali del nosocomio. L’Azienda Sanitaria, con una nota, ha rassicurato tutti, la situazione sembra essere sotto controllo, e ha avvisato che i servizi dell’ospedale restano attivi. “Al momento – spiegano dall’Unità di Crisi della Regione Lazio – non vi è alcun disagio per l’utenza e i servizi di assistenza si svolgono regolarmente”.