Covid, calano i casi nel Lazio: oggi 1512 nuovi positivi e 3 morti, il bollettino

Calano i contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1512 positivi, 519 in meno rispetto a ieri giornta in cui si sono registrati 2131 positivi. Buone notizie anche sul fronte ospedaliero dove si registrano – 21 pazienti ricoverati, -1 terapia intensive occupate.

I morti, invece, sono 3 e i guariti 4541.

Campagna vaccinale

Continua la campagna vaccinale nel Lazio. Quarta dose agli over 60. Ma come farsi vaccinare?

– Chiedi al tuo medico di medicina generale;

– Prenota sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home)

– In una delle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale