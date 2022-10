Covid, focolaio nella sezione femminile di Rebibbia: stop a scuola e accessi esterni

Da diverse settimane a questa parte, ormai, le maglie delle restrizioni per il contenimento del Covid-19 sono decisamente più larghe. Tuttavia, questo non significa che il virus ha smesso di circolare. Emblematica in merito la situazione che si sta registrando nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. I numerosi contagi che si sono verificati nel corso degli ultimi giorni hanno fatto propendere per la sospensione tutte le attività, scuola compresa.

Focolaio sezione femminile di Rebibbia: ingresso sospeso fino al 31 ottobre

Il fine è quello di limitare il più possibile i contatti con l’esterno e circoscrivere la diffusione dei contagi all’interno della sezione femminile. Tutto è cominciato circa una settimana fa, quando si sono registrati i primi contagi tra le detenute e ben presto, la situazione è stata considerata a rischio al punto che la direttrice della struttura ha deciso di sospendere l’ingresso nell’Istituto degli operatori esterni fino al prossimo 31 ottobre. Sospese anche tutte le altre attività, scuola compresa.

Le restrizioni e la corsa ai ripari

Come detto, da tempo le restrizioni per il contenimento sono meno stringenti e l’utilizzo delle mascherine non fa eccezione. All’interno del carcere, i dispositivi di protezione individuale non vengono utilizzati né dagli agenti della polizia penitenziaria né dalle persone esterne che svolgono le varie attività nella struttura. Pertanto, nel momento in cui il Covid è tornato a diffondersi in un contesto così delicato, i provvedimenti adottati dalla direttrice sono presto spiegati.