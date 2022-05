Covid nel Lazio, oggi 3.431 nuovi casi e 7 decessi: il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,9%

In totale nel Lazio ci sono 145.568 casi positivi, 820 ricoverati, non in terapia intensiva e 51 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 144.697. Il totale dei decessi è 11.224 mentre il totale dei guariti 1.375.140.

Leggi anche: Omicron e Long Covid: ecco tutti i disturbi dopo la malattia, chi è a rischio

I casi nel Lazio oggi

Alessio D’Amato: “Oggi nel Lazio su un totale di 26.430 tamponi, si registrano 3.431 nuovi casi positivi, sono 7 i decessi, 820 i ricoverati e 51 le terapie intensive. Si contano 4.118 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.713.

I dati delle asl 13 Maggio 2022