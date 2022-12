Covid nel Lazio, sono 2.598 i nuovi positivi e 8 i decessi: i dati dell’Asl

Covid, Lazio. Anche oggi, martedì 20 dicembre 2022, arriva puntuale come sempre il bollettino aggiornato con tutti i numeri giornalieri della pandemia nella nostra regione. Un monitoraggio stretto e continuo, che avviene soprattutto grazie alle Asl dislocate sull’interno territorio che permettono il tracciamento preciso di ogni caso, così da fare il punto della situazione. Ovviamente si tratta di dati ”locali” che vengono poi accorpati agli altri dal resto d’Italia, per capire a che punto siamo del decorso pandemico. Come molti esperti hanno detto nei mesi scorsi, siamo ormai avviati vero una fase di endemizzazione del patogeno Covid-19, e cioè un processo che porterà verso la ”pacifica” convivenza con l’agente virale. L’azione combinata di copertura vaccinale ed esposizione, faranno in modo che il Covid sia sempre meno una minaccia per i nostri organismi. Ecco, allora, il bollettino aggiornato ad oggi, 19 dicembre, con i numeri nel dettaglio.

I numeri nel dettaglio delle Asl sul territorio

Ecco i numeri di oggi, martedì 20 dicembre l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato rende noti i dati di oggi nella Regione Lazio: “Oggi su un totale di 17.344 tamponi si registrano 2.598 nuovi casi positivi (+1.626), sono 8 i decessi (+2), sono 717 i ricoverati (-68), 31 le terapie intensive (+1) e +4.503 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.274”