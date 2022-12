Covid, oggi nel Lazio 1.373 nuovi casi e 8 morti: i dati dalle Asl

Covid Lazio. Torna puntuale il monitoraggio giornaliero dei nuovi casi registrati oggi in Regione. Tenere sotto controllo l’andamento della curva epidemiologica in vista dell’arrivo dei mesi freddi diviene ancora più importante in quanto consente di evitare il ripetersi di scenari già visti e nel contempo evitare pericolose congestioni delle strutture ospedaliere.

Covid Lazio, i dati di oggi 12 dicembre

Ecco nel dettaglio i dati di oggi nel Lazio:

1.373 nuovi casi;

+22 ricoveri;

8 morti

Il dettaglio dalle Asl sul territorio

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 283 1 Asl Roma 2 285 4 Asl Roma 3 271 0 Asl Roma 4 60 0 Asl Roma 5 88 2 Asl Roma 6 147 0 Frosinone 47 0 Latina 148 0 Rieti 18 0 Viterbo 26 1

Covid Lazio, le parole dell’Assessore D’Amato

Ecco le parole dell’Assessore D’Amato rispetto all’odierno bollettino dei contagi nel Lazio: ‘Oggi nel Lazio su un totale di 14.548 tamponi, si registrano 2.371 nuovi casi positivi (-699), sono 4 i decessi (-5), sono 786 i ricoverati (-14), 26 le terapie intensive ( = ) e +2.264 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.162’.