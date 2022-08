Covid, oggi nel Lazio 1.952 nuovi casi e 6 morti: il bollettino delle Asl

Buone notizie nel Lazio sul fronte ‘Covid’. Oggi, rispetto alla giornata di ieri, su un totale di 13.856 tamponi si sono registrati 1.952 nuovi casi positivi (-829). In calo anche i decessi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre i guariti – come ha fatto sapere l’assessore D’Amato nel bollettino odierno – sono +5.513. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 14%, mentre i casi a Roma città sono a quota 834.

“Continua la discesa del numero complessivo dei casi su base settimanale, con incidenza che scende a 261 per 100mila abitanti. Il valore RT è stabile a 0.89” – ha dichiarato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato.

Il bollettino di oggi nel Lazio

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 264 0 Asl Roma 2 331 0 Asl Roma 3 239 1 Asl Roma 4 84 0 Asl Roma 5 138 2 Asl Roma 6 157 1 Latina 300 0 Rieti 67 0 Viterbo 82 1 Frosinone 290 1

Come prenotare la quarta dose

Continua, intanto, la campagna vaccinale nel Lazio per gli over 60, che hanno a disposizione diverse modalità per prenotare la somministrazione. Chi può e rientra nella categoria per la quarta dose, può presentarsi dal medico di medicina generale, prenotare sul portale regionale (scegliendo hub e orario) o in farmacia, in una di quelle che hanno aderito alla campagna vaccinale.