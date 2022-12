Covid, oggi nel Lazio 3.132 casi e 5 morti: i dati dalle Asl

Covid Lazio. Torna puntuale il monitoraggio giornaliero dei casi. Monitoraggio che alla luce dei dilagare dei contagi in Cina appare quanto mai prezioso. Infatti, nel corso delle ultime settimane, la Cina sembra essere ripiombata, purtroppo, nell’incubo della pandemi con numerosi nuovi contagi registrati nel territorio. La situazione cinese desta non poca apprensione da parte degli esperti che invitano a muoversi tempestivamente per evitare il ripetersi di scenari già visti. Tornano alla situazione nel Lazio oggi sono 3.132 i nuovi casi registrati e 5 le persone decedute.

Covid, è allarme in Cina. Ricciardi: ‘C’è il rischio di una variante cattiva’

Covid Lazio, le parole dell’Assessore D’Amato

Ecco le parole dell’assessore D’Amato rispetto alla situazione epidemiologia odierna: ‘Oggi nel Lazio su un totale di 18.327 tamponi, si registrano 3.132 nuovi casi positivi (+2.250), sono 5 i decessi ( = ), sono 665 i ricoverati (-12), 25 le terapie intensive ( = ) e +2.237 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17%. I casi a Roma città sono a quota 1.648’.

Quinta dose e antinfluenzale

Partite da diverse settimane nel Lazio le prenotazioni della quinta dose di vaccino, tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di…Invece, le prenotazioni devono effettuarsi su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Per quel che riguarda il vaccino antinfluenzale, ad oggi sono state distribuite oltre 1 milione 250 mila di dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 1 milione e 135 mila di somministrazioni da farmacie, servizi vaccinali delle Asl e 3.885 MMG e 425 PLS attivi nella campagna vaccinale.

Covid Lazio, i numeri dalle Asl

Ecco invece i dati dalle Asl presenti sul territorio: