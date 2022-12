Covid, oggi nel Lazio 440 positivi e 0 morti: i dati dalle Asl

Covid Lazio. Torna puntuale anche oggi, nel giorno di Santo Stefano, il monitoraggio giornaliero dei casi. Monitoraggio che soprattutto nella stagione invernale si rivela prezioso sia per evitare il ripetersi di scenari già visti sia per scongiurare il rischio di pericolose congestioni all’interno delle strutture ospedaliere. In particolare, oggi nel Lazio sono 440 i nuovi casi positivi e non si registrano decessi.

Vaccino Covid, una dose all’anno per combattere il virus: ecco le indicazioni dell’Ema

Covid Lazio, le parole dell’Assessore D’Amato

Ecco le parole dell’Assessore D’Amato in merito alla situazione epidemiologia odierna: ‘Oggi nel Lazio su un totale di 14.011 tamponi, si registrano 2.153 nuovi casi positivi (+60), sono 2 i decessi ( = ), sono 642 i ricoverati (-30), 25 le terapie intensive (-1) e +2.048 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.246’.

La quinta dose e il vaccino antinfluenzale

Per quel che riguarda la quinta dose, tutte le informazioni sono disponibili qui: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di.. .mentre le prenotazioni devono essere effettuate sul portale: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it