Covid, oggi nel Lazio 4644 nuovi contagi e 13 decessi: il bollettino aggiornato

Resta alta l’attenzione sui casi Covid. Il rischio di un aumento di contagi fa paura, ma continua con costanza l’impegno della Regione Lazio di monitorare la situazione sul territorio. Attività di controllo che viene svolta quotidianamente sia al fine di tenere sotto controllo la diffusione del virus sia per mantenere i cittadini informati dell’andamento del Coronavirus e relative varianti. “Oggi nel Lazio su un totale di 25.911 tamponi, si registrano 4.644 nuovi casi positivi (+3.109), sono 13 i decessi (+11), 629 i ricoverati (-17), 30 le terapie intensive (+1) e +4.057 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,9%. I casi a Roma sono a quota 2.559”. L’aggiornamento quotidiano sull’andamento del Covid arriva, come di consueto dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’amato.

Quinta dose di vaccino – Il Ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, Over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione o dall’ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo).

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di…

Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it