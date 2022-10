Covid, salgono i contagi: oggi nel Lazio 3.771 nuovi casi e 6 morti

Covid Lazio. Torna puntuale il monitoraggio giornaliero della curva epidemiologica. Oggi a fronte di 22.410 tamponi sono 3.771 i nuovi casi positivi e 6 le persone decedute. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16.8% mentre i casi a Roma città sono a quota 1.794.

Covid Lazio: i dati dalle Asl di giovedì 6 ottobre

Ecco in dettaglio i dati delle Asl dislocate nel territorio:

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 653 2 Asl Roma 2 691 1 Asl Roma 3 450 0 Asl Roma 4 133 0 Asl Roma 5 294 1 Asl Roma 6 293 1 Latina 396 0 Rieti 151 0 Viterbo 229 0 Frosinone 481 1

Le parole di D’Amato

Ecco il commento dell’assessore D’Amato rispetto alla situazione epidemiologica odierna: ‘Nuovo aumento del numero complessivo dei casi su base settimanale circa +50% in più, incidenza in aumento a 368 casi ogni 100mila abitanti (era 238 la scorsa settimana). Il valore Rt in aumento a 1.24’.