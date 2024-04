Cristante si prende un gelato a Monteverde: pioggia di fan giallorossi a chiedergli l’autografo

Pioggia di fan per Bryan Cristante a Monteverde: il campione della Roma si era fermato a prendere un gelato ai Colli Portuensi.

“Ragà, Cristante ha fatto il panico”. Così il signor Riccardo commenta su Facebook, annunciando la presenza del giocatore romanista per qualche minuto nel quartiere di Monteverde. Secondo la testimonianza, molte persone hanno visto il calciatore mentre si prendeva un gelato in una nota gelateria della zona: sono bastati pochi secondi per riconoscerlo, con i tifosi giallorossi che subito hanno preso d’assalto la gelateria per chiedere l’autografo allo sportivo.

Il gelato di Cristante a Monteverde: gioia tra i fan

Forse l’inizio delle belle giornate e un piccolo regalino per la grande vittoria di ieri, che ha regalato la seconda storica semifinale di Europa League alla Roma. Bryan Cristante si era recato alla Gelateria Tony di Colli Portuensi, per prendersi un gelato nel tranquillo quartiere di Roma. In realtà, la tranquillità non è durata che pochi secondi: il giocatore, una volta riconosciuto dai cittadini, è stato avvicinato per scattare foto insieme ai fan e firmare autografi.

I bambini chiedono l’autografo a Cristante

Tanta felicità per le persone che erano presenti nella zona di Colli Portuensi a quell’ora. Il giocatore si sarebbe presentato alla gelateria dopo le 17:30, in un momento della giornata dove comunque le persone erano per strada. A chiedergli l’autografo soprattutto tantissimi ragazzi e bambini, che forse hanno incontrato il campione della Roma uscendo da scuola: autografo che il centrocampista non ha voluto negare, regalando sorrisi e soprattutto un attimo indimenticabile per i piccoli fan.

L’emozione dei tifosi giallorossi

“Poco fa il calciatore Cristante ha creato il panico da Tony”. Sul gruppo di Colli Portuensi un post con la foto del giocatore, forse scattata in quel preciso momento. Chi lo ha scritto, oltre all’emoticon del gelato, ha deciso anche di aggiungerci i cerchi coi colori giallo e rosso, ovvero quelli che simboleggiano la squadra romanista. Come racconta Riccardo, davanti alla gelateria tanta confusione per chiedere una foto con il calciatore, che comunque ha accontentato soprattutto i piccoli tifosi.