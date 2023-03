Crolla un pezzo di soffitto del Tribunale di Roma, l’Ordine degli Avvocati denuncia la mancanza di manutenzione nella struttura. Poteva finire in tragedia, ma solo un miracolo ha escluso il ferimento di qualche persone. Questa notte con il Tribunale di piazzale Clodio chiuso, si sarebbe staccato un pezzo di soffitto della struttura. L’amara scoperta è avvenuta questa mattina, quando gli inservienti era impegnati alla pulizia di questa struttura.

Crolla il soffitto del Tribunale di Roma

Nonostante parliamo della famosissima Città Giudiziaria capitolina, sembra che la manutenzione sia assente da questo luogo. Almeno queste sono le dichiarazioni dell’avvocato Paolo Nesta, attuale presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma: “Con amarezza dobbiamo constatare – commenta il noto legale romano – che la Giustizia resta la Cenerentola della spesa pubblica e la mancanza di fondi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria provoca tutta una serie di incidenti che solo per un caso possiamo definire piccoli”.

Prosegue dicendo, riguardo questo grave episodio: “”Che cosa diremmo oggi, se il crollo si fosse verificato di mattina, con gli uffici in piena attività? – prosegue Nesta – Non è la prima volta che episodi del genere accadono, per non parlare del ripetersi di contaminazioni da legionella, che puntualmente vengono riscontrate negli impianti del Tribunale più grande d’Italia”. Conclude dicendo, infine: “”A tutela di tutti gli operatori che negli uffici giudiziari lavorano, magistrati, personale amministrativo e avvocati, e a tutela dell’utenza – conclude il Presidente Nesta – chiediamo con forza di varare un serio programma di interventi strutturali per restituire decoro e sicurezza alla casa della Giustizia romana”.

Insomma, neanche le sedi della Giustizia si salvano dai disservizi dello Stato Italiano. Infatti, non è l’unica sede pubblica che vive una grave criticità sul piano strutturale. Almeno a Roma, identici problemi sono riscontrabili all’interno delle sedi ministeriali, le scuole, i centri sportivi o uffici pubblici presenti sul territorio capitolino.