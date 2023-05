Alejandro Roemmers premiato a Roma

Alejandro Roemmers ha sostenuto vari progetti volti allo sviluppo umano in Sud America e in Africa, ed è anche un importante mecenate di artisti e presidente della Argentine Poetry Foundation. Inoltre, sta promuovendo un’iniziativa per abbracci universali per la fraternità per promuovere la pace e l’amore globali.

Il 28 aprile Roemmers è stato insignito del Premio San Francisco di Assisi dal Collegio dei Professori dell’Università Antonianum, con il consenso del Rettore, Fray Agustín Hernández Vidales, nell’Aula Magna dell’Università di Roma. Il premio riconosce e promuove i valori umani della compassione e della solidarietà, che sono in linea con gli insegnamenti di Papa Francesco e San Francesco di Assisi. Il premio viene conferito dall’Ordine Francescano da diversi decenni, ma questa è la prima volta che viene conferito a un laico.

Alejandro Roemmers è stato selezionato per ricevere il premio per la promozione dei valori spirituali che sono caratteristici della sua personalità e in linea con gli insegnamenti francescani. Il Rettore ha commentato la notevole vocazione francescana di Roemmers, affermando che è una persona vicina ai suoi simili, secondo gli insegnamenti di Gesù e di San Francesco di Assisi.

Ricevere il Premio San Francesco di Assisi è un risultato significativo e Alejandro Roemmers ha espresso la sua gratitudine per l’onore ricevuto, dicendo che questo è un riconoscimento e un’approvazione di tutte le sue azioni volte a promuovere un messaggio di pace individuale e convivenza universale, amore e compassione per tutti gli esseri viventi e la conservazione dei valori spirituali dell’umanità in un mondo sempre più tecnologico.

La promozione da parte di Roemmers dell’iniziativa dell’abbraccio universale per la fraternità ha lo scopo di promuovere la pace e l’amore globali. Il primo evento si è tenuto il 30 aprile 2023, presso la Porziuncola del Santuario di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Perugia. L’idea è quella di generare abbracci in diverse città del mondo, con la partecipazione di giovani di tutte le etnie, per favorire la pace e l’amore tra gli abitanti del pianeta. L’iniziativa si ispira alla costante proclamazione di San Francesco di Assisi che “siamo tutti fratelli”. Roemmers spera di dare energia alla crociata verso il recupero dell’amore e della pace, a partire da un cambiamento interiore in ognuno di noi. I prossimi abbracci si svolgeranno negli Stati Uniti, in Giappone, Messico e Argentina, con l’obiettivo di guarire con amore i luoghi dove c’è stato dolore.

Su Alejandro Roemmers:

Sostiene vari progetti di sviluppo umano che forniscono accesso all’alloggio, alla salute e all’istruzione per centinaia di famiglie in Sud America e Africa. È uno dei maggiori donatori di Medici senza frontiere, UNICEF e altre ONG in tutto il mondo. Roemmers è anche un mecenate delle arti ed è il presidente della Fondazione per la poesia argentina. Con una lunga carriera come scrittore, ha presentato nel 2008 il suo libro a tema spirituale “Il ritorno del giovane principe”, che è stato tradotto in più di 40 lingue, rendendolo uno degli autori argentini di maggior successo con 3,5 milioni di copie vendute. I suoi libri di poesia si sono distinti in tutta l’America Latina e in Spagna e nel 2009 è stato riconosciuto come opera di interesse culturale dalla Camera dei Deputati della Nazione.

Roemmers è stato anche riconosciuto come “figura di spicco nella cultura della città autonoma di Buenos Aires” nel 2010 e ha ricevuto la menzione onorifica “Senatore Domingo Faustino Sarmiento” dall’Onorevole Senato della Nazione come scrittore, drammaturgo, compositore e filantropo.

È membro dell’Academy of Performing Arts of Spain e professore onorario presso l’UNAM (Messico), l’Universidad de Los Andes (Cile) e l’Universidad Nacional de La Matanza (Argentina). La sua opera teatrale “Franciscus, una razón para vivir” ha reso omaggio a San Francesco d’Assisi ed è stata insignita del Premio ACE (Association of Entertainment Journalists) nel 2016 e del Premio Santa Chiara di Assisi nel 2017. L’ultimo romanzo di Roemmers, “Morir lo necesario”, è stato presentato nel 2022 ed è stato elogiato dal premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa.