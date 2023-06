Alla guida del bus senza mani per parlare al telefono: le “acrobazie” pericolose degli autisti di Roma (VIDEO)

Roma. È proprio il caso di dire che le “acrobazie” degli autisti capitolini non finiscono mai. Sorpreso dai passeggeri un conducente della linea Tpl al telefono mentre era alla guida del mezzo. Le sue mani invece che esser sul volante tenevano stretto il telefonino con il quale l’uomo stava intrattenendo una viva conversazione. “Ho chiamato Gessica e l’ho avvisata…”si sente dire chiaramente nel video che è diventato subito virale. Una conversazione telefonica in piena regola quella effettuata dall’autista, a tratti persino intervallata dalla voce elettronica indicante l’arrivo presso le fermate.

Guida l’auto e legge il giornale, ma è cieco: truffa da 120mila euro

Autista parla al telefono mentre guida l’autobus

Una fenomenologia di austisti a dir poco vasta quella che è possibile osservare a Roma. Non è infatti la prima volta che un conducente viene sorpreso alla guida mentre è affaccendato in tutt’altre vicende: c’è chi legge il giornale, chi guarda la partita, chi fuma, chi si tocca e chi ancora si ferma per fare colazione. Insomma, le trasgressioni al codice della strada non mancano, purtroppo. Il video, virale su Twitter, sarebbe stato girato a bordo della linea 787 di Roma Tpl. In alcuni momenti, l’autista toglie anche entrambe le mani dal volante, mettendo a repentaglio la sicurezza dei passeggeri a bordo. Ora, l’uomo dovrà vedersela con la vicenda ma certamente, come anticipato, non è l’unico autista che ha attuato un comportamento poco consono e pericoloso alla guida.

Non è che càpitano tutte a me, è che a Roma si guida proprio così, sui mezzi pubblici. E siccome mentre parlano al telefono i romani gesticolano, possono anche togliere entrambe le mani dal volante. E da voi? È lo stesso? “Ho chiamato Gessica e gliel’ho detto…” 🤦‍♂️ pic.twitter.com/UjVzjvND6q — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) June 8, 2023

I precedenti

Ad esempio, nel mese di maggio un autista Atac in servizio sulle vettura 3331 ha lasciato l’autobus, con tutte le porte aperte, in via Casilina ed è sceso per comperare un cornetto. Ed ancora, a fine febbraio un autista con passeggeri a bordo ha fatto un inversione di marcia salendo sul marciapiedi e danneggiando il mezzo che stava guidando. E la lista degli autisti indisciplinati della Capitale potrebbe allungarsi ancora ed ancora.