Il caso si è registrato in una scuola di Ladispoli. I genitori del bambino hanno lanciato un appello al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha disposto un’ispezione nell’istituto.

Il Tar ha disposto la riammissione del giovane alunno, ma il bambino non è ancora stato riammesso a scuola.

Bambino iperattivo sospeso da scuola

“Nostro figlio deve tornare a scuola come disposto da Tribunale. Per questo ci appelliamo al ministro Valditara affinché faccia rispettare la decisione del Tribunale amministrativo del Lazio, che ha disposto il reintegro a scuola di nostro figlio”. L’appello per il ministro dell’Istruzione è stato lanciato da due genitori, il cui figlio – un bambino di sei anni – è stato sospeso da scuola per 17 giorni perché affetto da “un disturbo di deficit con iperattività”. Il Tar del Lazio ha disposto la riammissione del bambino, ma il piccolo non è stato ancora reintegrato tra i banchi di scuola, un istituto comprensivo di Ladispoli.

La storia del bambino è stata riportata da Repubblica. Intanto, su disposizione del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, l’ufficio scolastico della regione Lazio ha già disposto un’ispezione per chiarire come mai il decreto del Tar non sia stato ancora attuato.