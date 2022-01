Calcio, Roma: ''Firmato un contratto a vita al bambino deluso dopo la disfatta con la Juve''

Roma. Finalmente si è giunti ad un accordo, la trattativa è andata a buon fine. Dopo che il campione sembrava aver spezzato completamente alle speranze dei tifosi perché ritornasse tra i giallorossi, alla fine, invece, ha deciso di restare. La frattura con il team è stata, dunque, ricomposta senza malumori di sorta. Il rientro tra gli spogliatoi suggellato definitivamente da un rinnovato contratto molto particolare. Ora Samuele è nuovamente romanista e ha ritrovato la sua fiducia nel calcio.

Quella amara sconfitta della Roma

Gli antefatti risalgono a quella amara partita della Roma contro la Juventus, di qualche tempo fa, durante la quale la squadra bianconera era riuscita a rimontare clamorosamente il risultato finale e a portare a casa la vittoria (rimonta da 3-1 a 3-4). Samuele, da sempre imperterrito tifoso giallorosso, aveva dichiarato formalmente la sua rottura con la Lupa. Il piccolo campione aveva, di fatto, inviato una lettera, poi diventata virale sul web, in cui ammetteva la sua forte delusione. Aveva affermato, inoltre, di voler smettere di seguire il calcio e di dedicarsi ad un altro sport, come il basket.

Il contratto di Samuele: ”Bentornato a casa”

Nella sua epistola alla Roma, Samuele aveva usato parole forti e senza mezzi termini: ”Basta, è ufficiale: non tifo più calcio. Sport preferito: Basket!”. Dichiarazioni piovute come fulmini sull’umore già devastato della Roma che ha deciso così di riparare al doppio danno di quella giornata. Così, a distanza di 20 giorni, la Roma ha invitato il piccolo Samuele proprio a Trigoria, e in questa sede ha annunciato il suo nuovo contratto con il piccolo campione. (Per vedere il video CLICCA QUI). “Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore” il testo pubblicato sul profilo Twitter della squadra giallorossa. Poi, il finale degno di un contratto da campioni: “Per quanto lo rinnoviamo?” domanda Pellegrini, “A vita!” la risposta di Samuele.