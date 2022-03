Carabinieri: l’Arma celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale

Ne vedono ogni giorno di tutti i colori. Ma in senso figurato. Perché per loro, i Carabinieri, non esistono distinzioni di colore, razza o religione. E oggi i militari dell’Arma, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, hanno voluto evidenziare proprio questo aspetto.

Attraverso un post pubblicato sui canali social istituzionali, i Carabinieri hanno messo in evidenza come ci siano sì tanti volti, tante differenze, ma c’è un solo DNA: quello umano.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1966, e si celebra ogni 21 marzo. Questa data, che apparentemente potrebbe sembrare essere stata scelta in quanto inizio della primavera e quindi simbolo di rinascita e benaugurante, è invece stata scelta in ricordo del massacro di Sharpeville avvenuto nel 1960. Si tratta della giornata più sanguinosa dell’apartheid in Sudafrica.

La Giornata è stata celebrata anche nel nostro Paese.