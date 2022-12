Carlo Verdone e l’appello ai romani per Natale: ‘Fate shopping nei negozi di quartiere’

Da un’idea della Camera di Commercio, Carlo Verdone si fa interprete di un grande messaggio sociale verso la cittadinanza locale: riavvicinare le persone, soprattutto romane, a comprare presso le botteghe storiche della Capitale. Luoghi che non solo segnano la storia di questo leggendario territorio, ma che soprattutto in quei piccoli negozietti, spesso a conduzione familiare, fanno respirare l’aria pura della romanità.

Carlo Verdone invita i cittadini a fare shopping nei negozi di quartiere

Tornare a comprare nel negozio di quartiere, come avveniva abitualmente tanti anni fa coi nostri nonni e i nostri genitori. Andare a rispolverare l’emblema della romanità, ovvero la spesa nel negozio di quartiere, mercato o merceria, e le chiacchiere con il commerciante di fiducia che scandiscono la giornata. A ricordarci tutto ciò, Carlo Verdone, che in merito dice: “Siamo in un periodo di feste natalizie, tutti corriamo a comprare i regali. Roma è una città che ha una grande tradizione di botteghe, piccoli e medi esercizi di vendita che sono degli autentici gioielli, si alzano le serrande e ci appaiono negozi ricchi di qualità e creatività. Vorrei spingervi a girare per Roma e a cercare nel vostro quartiere, o al di fuori, queste pietre preziose”.

L’attore è stato preso come testimonial dalla Camera di Commercio, per lanciare la campagna di sensibilizzazione #RegalatiRoma e in un’iniziativa volta proprio a rinnovare l’attività di commercio presso le botteghe storiche del nostro territorio: “La campagna nasce per sostenere le piccole e medie imprese commerciali di quartiere. Roma ha una lunga tradizione di botteghe, negozi e attività tramandate di generazione in generazione che rendono il commerciante non solo un semplice venditore, ma un esperto al servizio del proprio cliente, per guidarlo nell’acquisto migliore – hanno aggiunto dalla Camera di Commercio – Il nome ‘Regalati Roma’ è sinonimo del molteplice dono che, acquistando in negozio e sostenendo l’economia cittadina, viene fatto ai propri cari, ma anche un po’ a sé stessi e, soprattutto, alla propria città”.