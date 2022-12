Casamonica, 10 anni al boss Guerrino “Pelè”. Condannati 9 esponenti del clan

Sono state confermate in Appello le condanne per nove esponenti del clan Casamonica. Con la sentenza di primo grado, dopo il processo avvenuto con rito abbreviato, nel luglio 2021, erano state inflitte pene fino a dieci anni con la conferma dell’impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia di Roma, sostenuto in aula dal pm Edoardo De Santis. L’accusa, che era di associazione a delinquere di stampo mafioso, è stata confermata per quattro posizioni ed estesa anche a una quinta imputata.

Condannato anche il boss Guerrino Pelè del clan Casamonica

Guerrino Casamonica, soprannominato “Pelè”, era stato condannato nel luglio di un anno fa con 10 anni e due mesi di reclusione, Cristian Casamonica a 8 anni, Sonia Casamonica a 7 anni, Dora Casamonica a 2 anni e 8 mesi, Manolo D’Aguanno 3 anni e due mesi, 2 anni e 8 mesi per Anna Di Silvio, Danilo Menunno 3 anni e sei mesi. Daniele Pace, invece, 6 anni, Griselda Filippi a 4 anni. Per quest’ultima è stata riconosciuta in Appello l’accusa di 416bis, arrivata dopo il ricorso del pm.

Un sodalizio che, secondo il Tribunale di Roma nelle motivazioni della sentenza di primo grado, “esercita il suo predominio sfruttando la fama criminale conquistata negli anni dall’intera rete familiare, ottenendo, grazie alla condizione di assoggettamento e di intimidazione della popolazione, prestazioni contrattuali non retribuite, servizi e pratiche non consentite (come avvenuto in occasione del funerale di Vittorio Casamonica) e, in generale, trattamenti di favore”.

Una conferma delle accuse nei confronti degli esponenti del clan che arriva a breve distanza dalla sentenza di Appello del maxiprocesso del 29 novembre scorso che ha confermato l’accusa di mafia per i Casamonica. Un altro colpo viene assestato al clan criminale dei Casamonica, che ormai da un paio di anni si trovano nel vortice della Giustizia al fine di pagare i loro molteplici reati e soprattutto la vasta azione criminale perpetrata sul territorio di Roma.