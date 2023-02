Caso Cospito: anarchici espongono striscioni con “Alfredo Libero” nelle scuole

In varie scuole di Roma, a sorpresa sono comparsi degli striscioni in sostegno dell’anarchico Alfredo Cospito, condannato attualmente al 41bis per azioni eversive. A portarli all’interno dei licei romani, il gruppo dei collettivi, che hanno posizionato frasi inneggianti l’anarchico in sedi scolastiche come il Cavour e il Ripetta.

Gli anarchici entrano nelle scuole romane per sostenere Cospito

L’onda degli anarchici avvolge le scuole e le Università romane. Alla Facoltà di Lettere de La Sapienza, sono previsti ben due eventi per Alfredo Cospito, previsti per oggi e domani. Inoltre, le Forze dell’Ordine temono tensioni per un corteo degli anarchici a piazza Vittorio, che si svolgerà sabato 4 febbraio in maniera non autorizzata dalla Questura di Roma. Diversi gruppi studenteschi nelle scuole romane, oltretutto, già da stamattina hanno organizzato iniziative per parlare di Cospito e politiche contro il regime carcerario del 41bis.

Gli istituti superiori vicini al collettivo studentesco OSA, in queste ore hanno slegato striscioni inneggianti: “Alfredo libero – no 41bis”. Le scuole dove le proteste sono state maggiori, sono stante individuate presso l’Enzo Rossi al Tiburtino, il Pilo Albertelli, il Cavour a Monti, il liceo Augusto di Ponte Lungo, l’artistico di via Ripetta in pieno centro, il Plauto a Spinaceto, il Margherita di Savoia a Re di Roma, il De Chirico a Porta Metronia e il Russell sulla Tuscolana.

L’irruzione della Polizia ad ASIA USB

Mentre il Collettivo OSA e la lista universitaria Cambiare Rotta preparavano un volantino divulgativo sul caso Cospito, all’interno del sindacato inquilini di ASIA USB, un dispiegamento di Forze dell’Ordine ha provato a entrare nella sede per fermare l’iniziativa politica e soprattutto identificare tutte le persone che ne stavano prendendo parte. Un blitz che non sarebbe riuscito, nonostante la pericolosità al sostegno e i progetti politici di Alfredo Cospito. Infatti, gli studenti, molti minorenni ancora, avrebbero respinto l’ingresso dei militari nella struttura.