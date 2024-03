Code e traffico per l’apertura del nuovo negozio, l’attesa è finita: nel cuore di questa città

È stata una delle inaugurazioni più attese della Galleria Alberto Sordi. In tanti hanno fatto la coda in attesa dell’apertura di uno dei negozi più rinomati. Bambini e adulti in fila in attesa di poter finalmente girare per le corsie dell’attività commerciale contrassegnata da un famoso marchio, in cerca di magia e sogni da realizzare.

Mai piazza Colonna in pieno centro a Roma è stata così piena di gente in fila per poter accedere nei locali appena ristrutturati della Galleria. L’attesa per l’apertura del secondo rivenditore di Hamleys in Italia è stata tanta. A pochi giorni dall’inaugurazione del punto vendita di Milano è toccato a Roma. I giocattoli inglesi più famosi sono arrivati nel centro della Capitale per rispondere alle richieste dei più piccoli romani e dei numerosi visitatori.

Un ‘Paese dei balocchi’ in centro a Roma

Un vero e proprio ‘paese dei balocchi’ per i bambini che tra gli scaffali del negozio possono trovare giocattoli di ogni tipo, dalle bambole, ai Lego, agli orsacchiotti, macchine a pedali, trenini, marionette e chi più ne ha più ne metta.

Con questa presenza Roma può contare non solo su uno store in grado di dare risposte alle più disparate richieste di giovani e giovanissimi acquirenti, ma ha acquisito un pezzo della storia britannica con uno dei suoi principali creatori di giocattoli sin dal 1760. William Hamley già a partire dai primi anni dell’800 è stato un reale punto di riferimento per quanti erano in cerca di giocattoli. E ancora oggi in Regent Street a Londra è presente uno dei principali, ma anche dei più antichi negozi del noto costruttore di giocattoli inglese.

Il più antico marchio di giocattoli inglesi è arrivato nella Capitale

Dopo aver inaugurato sedi in Gran Bretagna e anche in Irlanda, a Dubai e ancora in Giordania, in India e a Milano, Hamley è approdato anche nella Capitale. Una presenza che non ha mancato di registrare un considerevole afflusso di gente pronta a lasciarsi rapire dai tanti balocchi messi in vendita nel negozio di piazza Colonna. L’attesa è stata lunga e anche trepidante e non solo per i bimbi, anche per i tanti adulti incuriositi dalla notorietà dello store e dalla lunga storia che il realizzatore del regno dei giocattoli vanta. Tante e alte le aspettative, come testimoniano le lunghe file che da qualche giorno si registrano fuori allo store…