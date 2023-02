Concerto Maneskin 2023 allo Stadio Olimpico di Roma: data e costo biglietti

Dopo aver riempito il Circo Massimo lo scorso luglio, i Maneskin annunciano un nuovo concerto-evento nella Capitale. Il 20 luglio 2023 la band di Monteverde arriverà infatti allo Stadio Olimpico.

Il concerto dei Maneskin allo Stadio Olimpico

Due, per il momento, le date del nuovo tour annunciate da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria sui social. Oltre alla data romana, la band canterà allo stadio San Siro di Milano il 24 luglio. Una nuova bella notizia, dunque, per i fan dopo l’uscita di “The loneliest”, nuovo singolo della band romana che arriva a cinque mesi da “Supermodel”. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 del 18 ottobre. I Maneskin torneranno stasera all’Ariston, il palco dove hanno cambiato il corso della loro carriera musicale e ottenuto successi e applausi in tutto il mondo. La band, che ha persino incontrato Mick Jagger e ricevuto elogi da lui, è vista ora come una star internazionale.

C’è curiosità se i Maneskin incontreranno i Cugini di Campagna, dopo le parole dure del loro leader Ivano Michetti nei loro confronti. Nonostante questo, hanno continuato a godere di un successo senza pari in Italia, America ed Europa, sotto la guida di Damiano David. Ecco maggiori dettagli sui biglietti della data: come acquistare i biglietti e prezzi. L’annuncio della loro partecipazione a Sanremo è stato dato con un’apparizione a Tg1, e Amadeus ha sottolineato il loro grande successo che non riguarda solo la Generazione Zeta. I Maneskin, che hanno portato il rock all’Ariston vincendo con “Zitti e buoni” e poi vincendo l’Eurovision, sono pronti a conquistare nuovi applausi. Le date allo Stadio Olimpico sono due: giovedì 20 luglio e venerdì 21 luglio. Li puoi acquistare:

online sul sito di Ticketone

presso i rivenditori fisici autorizzati

Il loro album “RUSH!“, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin e registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo, è attualmente il più venduto in Italia e al primo posto della classifica FIMI e dei vinili. L’album esprime la sensazione di urgenza che ha accompagnato la band durante questi mesi frenetici, fatti di necessità, sforzo, disciplina, concentrazione ed emozioni intense. Contiene i singoli già pubblicati “Mammamia”, “Supermodel”, la ballad emozionante “The Loneliest” e la recente “Gossip” con la collaborazione del leggendario Tom Morello.